Sakarya'da haziran ayında 2 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

Etkinlikler kapsamında, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları da düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de 12 Haziran'da şiir şöleniyle başlayacak etkinlik, kentin farklı noktalarında şiir dinleti ve sunumlarının yanı sıra "Şairler Liselerde" programıyla şairler öğrencilerle bir araya gelecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fiil Sanat Tiyatrosunca hazırlanan "Gömülemeyen Cenaze Tiyatro" oyunu" 16 Haziran Pazartesi saat 20.00'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Sakarya'da haziran ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik 2 tiyatro oyunu sahnelenecek, 12-14 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda Türk ve yabancı şairler, sanatseverlerle buluşacak.

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