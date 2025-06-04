Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

        SATSO Hatıra Ormanında düzenlenen etkinliğe, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, diğer ilgililer ve ilkokul öğrencileri katıldı.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, 2023 yılında oluşturulan hatıra ormanında daha yeşil bir Sakarya ve Türkiye için etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

        Fidan dikiminin ardından katılan öğrencilere, "doğa elçisi" belgesi takdim edildi.

        - MÜSİAD'dan Kurban Bayramı mesajı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı Ahmet Cihan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Cihan, mesajında Kurban Bayramı'nın kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, hayatımıza sağlık ve esenlik getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

        - SUBÜ öğrencileri kamp yaptı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Sapanca Çatalkaya Vadisi'nde öğrencilerle çadır kampı etkinliği düzenledi.

        Kampçılık ve doğada yaşam üzerine katılımcıların bilinçlenmesi için gerçekleştirilen etkinlikte, kamp kurma ve doğada liderlik gibi konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Donald Trump Putin ile görüştü
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        Ukrayna istihbaratı yeni video yayınladı
        Ukrayna istihbaratı yeni video yayınladı
        Romantik tatil pozları
        Romantik tatil pozları
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!

        Benzer Haberler

        Arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, taksi bagajında yakalandı
        Arkadaşını tabancayla vuran şüpheli, taksi bagajında yakalandı
        Sakarya'da arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı taksinin bagajından...
        Sakarya'da arkadaşını tabancayla yaralayıp kaçan zanlı taksinin bagajından...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
        Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu bulunan araçtaki şüpheli tutuklandı
        Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu bulunan araçtaki şüpheli tutuklandı
        Besi çiftliğinde çıkan yangında 16 büyükbaş öldü
        Besi çiftliğinde çıkan yangında 16 büyükbaş öldü