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        Sakarya'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:12
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        Sakarya'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli koca gözaltına alındı.

        Zonguldak'tan farklı zamanlarda Adapazarı'nın Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının yanına gelen E.K. (48) ile eski kocası R.D. (42) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanında bulunan tabancayla E.K'ye ateş etti.

        E.K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı E.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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