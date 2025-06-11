Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın mensuplarıyla buluştu

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Türk Kızılayın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Türk Kızılayın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Koç, Erenler ilçesinde bir kafeteryada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın genel ve yerel faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

        "Kırmızı Yeleklilerin" kent genelinde hep sahada olduğunu aktaran Koç, "Sakarya Kızılay bu manada sosyal marketiyle, butiğiyle, aşeviyle Türkiye'de olması gereken Kızılay modelindeki bütün faaliyetlerini sahada gerçekleştiriyor. 2 yıl önce Kent Meydanı'nda kurmuş olduğumuz daha önce araçlarla hizmet ettiğimiz kan alma konusunda sabit hale getirdiğimiz kan alım merkezimiz oluştu." dedi.

        Koç, kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, her an herkese lazım olacakmış gibi anlayışıyla empati yaparak sürekliliği sağlayacak kültür oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Kan bağışı konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Koç, sağlıklı erkeklerin 3 ayda, kadınların ise 4 ayda bir kan verebildiklerini kaydetti.

        Koç, kurban bağışı konusunda hedeflerinin 600 hisse olduğunu, hedefinin üstüne çıkarak 774 hisse olarak gerçekleştirdiklerini, kan bağışında ise yıllık hedeflerini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
        Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Eski eşini, tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü
        Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü
        Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
        Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
        Sakarya'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa