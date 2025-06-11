GÜNCELLEME - Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının evinde dün, eski kocası R.D'nin (42) tabancayla yaraladığı Emir Kocasoy (48), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.D, "eski eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Öte yandan çiftin, ocak ayında boşandığı öğrenildi.
Zonguldak'tan Adapazarı'nın Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının yanına gelen Emir Kocasoy (48) ile eski kocası R.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine R.D. yanında bulunan tabancayla Kocasoy'a ateş etmişti.
Kocasoy, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, zanlı R.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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