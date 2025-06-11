GÜNCELLEME - Sakarya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda yaşayan çocuklarının evinde dün, eski kocası R.D'nin (42) tabancayla yaraladığı Emir Kocasoy (48), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.