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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:37
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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kayalar Memduhiye Mahallesi'nde Nazife Can (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, mıcırlı yolda virajı alamayıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, traktörün altında kalan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye erlerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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