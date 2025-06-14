Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Soğuksu Mezarlığı mevkisinde T.K. idaresindeki 34 FIK 220 plakalı tır virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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