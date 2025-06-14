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        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:08
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        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Soğuksu Mezarlığı mevkisinde T.K. idaresindeki 34 FIK 220 plakalı tır virajı alamayarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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