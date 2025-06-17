GÜNCELLEME - Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden Ercüment D. idaresindeki 06 EBU 208 plakalı ve İsmail A'nın kullandığı 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

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