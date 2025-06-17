Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

        D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden Hikmet Şahin (49) yönetimindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

        Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden Ercüment D. idaresindeki 06 EBU 208 plakalı ve İsmail A'nın kullandığı 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüleri Ercüment D. ve İsmail A. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Ercüment D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Bilecik istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından normale döndü. Sakarya istikametindeki ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, 2 TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, 2 TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Nikahları görev yaptıkları bölge trafik istasyonunda kıyıldı
        Nikahları görev yaptıkları bölge trafik istasyonunda kıyıldı
        Dinlenme tesisinin otoparkında drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Dinlenme tesisinin otoparkında drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        Sakarya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Sakarya'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, iki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, iki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı