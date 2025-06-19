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        Evde kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evde kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:03
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        Evde kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evde kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, ilçede kapalı ortamda iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli 2 şüphelinin ikametinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

        Aramalarda, 19 kilo 650 gram uyuşturucu madde, iklimlendirme sistemi ve çeşitli miktarlarda bitki besini ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P. tutuklandı, S.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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