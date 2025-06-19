Evde kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Ekipler, E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli 2 şüphelinin ikametinde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, ilçede kapalı ortamda iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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