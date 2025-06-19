Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, haziran etkinlikleri kapsamında iki farklı programla sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, 20 Haziran Cuma Hakan Alvan'nın "Bir Terbiye Biçimi Olarak Meşk Geleneği" söyleşi gerçekleştirilecek ardından kent orkestrasıyla Okan Kılıç sahne alacak.

Ofis Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak söyleşide, bestekar ve neyzen Hakan Alvan, "Bir Terbiye Biçimi Olarak Meşk Geleneği" başlığıyla geleneksel musikide ustadan çırağa geçen meşk anlayışı ve musiki terbiyesi üzerine değinecek.

Aynı akşam saat 20.30'da Millet Bahçesi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasıyla Solist Okan Kılıç sahne alacak.

- Kırantepe Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Serdivan Belediyesince uzun yıllardır yamaç paraşütü sporcularının gözde noktalarından biri olan Kırantepe'de sosyal tesisleri hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların, görkemli manzarası ve seyir noktası olan tesiste sıcak ve soğuk içecekler, yiyecek ve dondurma çeşitlerinin olduğunu bildirildi.

- Wakeboard etkinliği düzenlendi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından wakeboard etkinliği gerçekleştirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nde doğa ve su sporlarını bir araya getiren etkinlikte topluluk üyesi öğrenciler, profesyonel eğitmenler rehberliğinde su üzerinde denge kurma, kalkış teknikleri, yön değiştirme ve dengeyi bozmadan ilerleme gibi becerileri uygulamalı olarak öğrendi. - SAÜ Küresel sürdürülebilir kalkınma kongresinde stant açtı Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Times Higher Education (THE) işbirliğiyle düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 2025'e katıldı. Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kongre kapsamında SAÜ tarafından açılan tanıtım standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvar'ın konuşmasında üniversitelerin sosyal etki yaratma, dijital dönüşüme uyum sağlama ve uluslararası işbirliklerini geliştirme sorumluluğuna dikkat çekti.