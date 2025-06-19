Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Şüpheli M.S'nin (26) sürekli adres ve telefon değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığını tespit eden JASAT ekipleri, zanlının Sapanca ilçesinde bungalovda kaldığını belirledi.

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