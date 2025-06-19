Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 Haziran'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 Haziran'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 5 Haziran'da Hacıköy Mahallesi'nde K.U'nun (24) tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüpheli M.S'nin (26) sürekli adres ve telefon değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığını tespit eden JASAT ekipleri, zanlının Sapanca ilçesinde bungalovda kaldığını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda kullanılan silah, şüphelinin beyanı üzerine evinin yakınlarında gömülü bulunduğu topraktan çıkarılarak muhafaza altına alındı.
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