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        Sakarya'da SUV aracın çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 01:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 01:51
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        Sakarya'da SUV aracın çarptığı yaya öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, park halindeki bir aracın altına girdi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, Şinas'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, yayaya çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünü arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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