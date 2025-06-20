Sakarya'da SUV aracın çarptığı yaya öldü

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

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