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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı mesajı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:23
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı mesajı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alemdar, mesajında, şehrin düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 21 Haziran'ın 104'üncü yıl dönümünde, bu topraklar için kan döken, can veren aziz şehitleri rahmet ve duayla andı.

        Türk milletinin şanlı tarihinin, gurur veren destanlarla dolu olduğunu belirten Alemdar, Adapazarı'nda da bağımsızlık azmiyle, kararlılığın sembolü olan nice yiğitlerin bu vatan için canlarını hiç düşünmeden feda ettiğini aktardı.

        Alemdar, bugün özgürce ve güvenli şekilde yaşam sürdüğümüz topraklarda 104 yıl önce büyük bedeller ödendiğini belirterek, "Bize düşen aziz şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin mirasına sahip çıkmak ve ay yıldızlı bu bayrağın altında birlik ve beraberliğimizi daima korumaktır. Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 21 Haziran Kurtuluş Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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