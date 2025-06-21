SOLOTÜRK Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında gösteri uçuşu yaptı

Gösteriyi Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da izledi.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Parkı dolduran çok sayıda kişi, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan gösteri, alanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

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