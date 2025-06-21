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        SOLOTÜRK Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:02
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        SOLOTÜRK Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan gösteri, alanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Parkı dolduran çok sayıda kişi, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Gösteriyi Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da izledi.

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