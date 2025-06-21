Sakarya'da 70 bin liralık gümüş hırsızlığına ilişkin bir şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çark Caddesi'nde bir gümüşçüden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

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