Sakarya'da 70 bin liralık gümüş hırsızlığına ilişkin bir şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çark Caddesi'nde bir gümüşçüden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda S.D'yi (22) gözaltına aldı, çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi.
Emniyete götürülen zanlı S.D'nin işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.