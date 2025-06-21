Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 70 bin liralık gümüş hırsızlığına ilişkin bir şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 70 bin liralık gümüş hırsızlığına ilişkin bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı çalınmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çark Caddesi'nde bir gümüşçüden yaklaşık 70 bin lira değerinde gümüş takı hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda S.D'yi (22) gözaltına aldı, çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi.

        Emniyete götürülen zanlı S.D'nin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
        Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar (2)
        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar (2)
        Bilecik- Sakarya sınırında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaral...
        Bilecik- Sakarya sınırında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaral...
        SoloTürk'ten Adapazarı'nda gösteri uçuşu
        SoloTürk'ten Adapazarı'nda gösteri uçuşu
        Sakarya'da 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukat tutuklandı
        Otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukat tutuklandı