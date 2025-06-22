Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz'un görevi devam edecek

Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır." denildi.

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