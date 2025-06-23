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        Sakarya'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:05
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        Sakarya'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kuyudibi Mahallesi'nde B.A. idaresindeki otomobil yaya geçidinde H.Y'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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