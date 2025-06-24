Sakaryalı ev hanımı, ailesi için başladığı doğal üretimi gelir kapısına dönüştürdü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evinde sağlıklı beslenme amacıyla hazırladığı ürünleri çevresinden gelen talep üzerine satmaya başlayan Duygu Albar, kadın girişimcilerin yer aldığı bir kooperatif kurmayı hedefliyor.

Ailesi için doğal ürünler üreten Albar, çevresinden gelen talepler üzerine domates ve biber salçası yaptı. Daha sonra ürün yelpazesini genişletme kararı alan Albar, tarhana ve acıkanın yanı sıra kendisinin ve komşularının bahçesinden topladığı meyvelerden reçel ve pekmez üretmeye başladı.

Katkı maddesi kullanmadan evinin önünde yaktığı odun ateşine koyduğu geniş tencerelerde ürettiği salça, reçel ve pekmezleri özenle kavanozlara dolduran Albar, internet üzerinden ve Kocaali Belediyesinin tahsis ettiği alanda satış yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Alandere Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 36 yaşındaki Albar, AA muhabirine, marketlerde satılan ürünlerin katkı maddeli olması nedeniyle çocukları için üretmeye başladığı doğal ürünlere çevresinden talepler geldiğini anlattı.

Albar, kendi bahçesinin yanı sıra komşularından temin ettiği meyve ve sebzeleri de işlediğini belirten Albar, "Bahçelerde ziyan olan birçok meyve var. Komşularım meyveleri 'Topla, senin olsun.' diyerek bana veriyor. Ben de onları işleyip pekmez, reçel gibi ürünler haline getiriyorum." dedi.

Mevsimine göre üretim yaptığını, şu sıralar beyaz ve kara dut pekmezi hazırladığını ve dağ köylerinden toplattığı organik çileklerle de reçel ürettiğini anlatan Albar, kadın girişimcilerin yer aldığı bir kooperatif kurarak üretimi genişletmeyi hedeflediğini dile getirdi. Albar, ürün yelpazesinde tarhana, domates ve biber salçası, acıka, süt reçeli, vişne reçeli, üzüm suyu ve çeşitli meyve pekmezlerinin bulunduğunu aktararak, üretim sürecinde annesinden öğrendiği geleneksel yöntemleri uyguladığını ifade etti. Satışlarını internet üzerinden gerçekleştirdiğinden bahseden Albar, "Ayrıca, Kocaali Belediyesinin tahsis ettiği alanda yaz boyunca ürünlerimi satıyorum. Evimin yanında 20 metrekarelik küçük dükkanım da var. Orada da yıl boyunca satış yapıyorum." şeklinde konuştu. - "Zor olmasına rağmen işini severek, aşkla yapıyor" Eşinin verdiği mücadelede her zaman yanında olduğunu belirten elektrik ustası Sezer Albar, zor olmasına rağmen eşinin işini severek, aşkla yaptığını belirtti.