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        Adapazarı'nda yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:30
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        Adapazarı'nda yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Evrenköy Mahallesi'nde A.Y'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki başka bir ahırın samanlığına da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi, samanlık zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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