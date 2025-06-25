Adapazarı'nda yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evrenköy Mahallesi'nde A.Y'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki başka bir ahırın samanlığına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi, samanlık zarar gördü.
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