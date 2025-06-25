Sakarya'da iki bungalov imarda usulsüzlük nedeniyle yıkıldı

Bu arada yıkılan bir bungalovun, 15 Nisan'da gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıyan işletmeye ait olduğu öğrenildi.

İlçede faaliyet gösteren bungalov konaklama tesisi için imar da tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle yıkım kararı verildi.

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