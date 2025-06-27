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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 08:55 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:55
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında E.B'nin (26) adresine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ele geçirildi, E.B, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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