Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında E.B'nin (26) adresine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada, 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ele geçirildi, E.B, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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