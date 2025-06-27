Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 145 fişek ve 20 silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah kaçakçılarına yönelik Akyazı ve Arifiye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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