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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:19
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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah kaçakçılarına yönelik Akyazı ve Arifiye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 145 fişek ve 20 silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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