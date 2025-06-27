Sakarya'da kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka anlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka konuları ele alındı.

Serdivan Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, "Kanser Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler", aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Pala ise "Algoritmalardan Karar Mekanizmalarına: Tıpta Yapay Zeka" konularında katılımcılara bilgi verdi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı konuşmada, bu çalışmaların daha etkin şekilde devam edeceğini söyledi.

Üniversitelerin eğitim öğretim, AR-GE ve bunun yanında topluma hizmet sunduklarını dile getiren Sarıbıyık, "Üniversitede birçok bilimsel çalışma yapılıyor ama bazen 'Siz üniversitede ne yapıyorsunuz? Orada oturuyorsunuz?' gibi söylemler oluyor. AR-GE çalışmaları, teknoloji gizliliği bakımından genellikle açık bir şekilde yürütülemiyor. Bilimsel çalışmaların da toplumun neler yapıldığıyla ilgili fikir sahibi olması için bu etkinlik yapılıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Yıldız ise SUBÜ'nün 2019'da "Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazına "Topluma Hizmet Ödülü" aldığını dile getirerek, sistemin kanser teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalıştığını vurguladı.

Kemoterapi sürecinde yan etkisi az, kolay uygulanabilen, ulaşılabilir ve üretilebilir teknoloji geliştirmek istediklerini aktaran Yıldız, "Işıkla tedavi geçmişten beri var, ışığın farklı dalga boyutları var. Işığın dokuya ulaştığında ne tepki verdiğine baktık. Siz eğer ışığı vücutta istediğiniz yere gönderebilirseniz, ışıkla doku etkileşime girecektir. Bu ilişkiyi bilip ışığı dokuyu yakmadan doğru yere gönderebilmek önemli. Hem dokuyu hem cihazı yakmamak gerekir. Bizim kurduğumuz ekip daha çok bu noktalara odaklandı ve önce lazer teknolojisini geliştirdi." şeklinde konuştu.

Lazerin pahalı olması sebebiyle led teknoloji üzerinden ilerlediklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde 50 bin dolar yerine 5 bin dolara mal olan ve yıllardır kullanılan bir teknolojinin üzerine kendi teknolojimizi uygulayarak, çift kanallı kanser tedavi teknolojisi geliştirdik. Tedavimiz sağlıklı dokulara zarar vermiyor, ucuz, defalarca uygulanabiliyor. Kore'de yapılan bazı çalışmalarda, üçüncü seansta akciğer kanseri tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Bu cihazımızın bir an önce insanlığa hizmet etmesi lazım. Cihazı üretmek için iş dünyasıyla işbirliği oluşturduk ve Teknokent'te bir şirket kurduk. Şu anda dünyada olmayan öncü bir teknolojiyi üretmeye doğru ilerliyoruz."