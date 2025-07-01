Sakarya'dan kısa kısa

Sakaryalı 33 firma, 2024 yılında Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasına girdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024" araştırmasında Sakarya'dan 33 firma yer aldı.

Bir önceki yıla kıyasla 5 firma daha listeye dahil olurken, bu firmalar içerisinde SATSO'ya kayıtlı 31 firma, Akyazı TSO’ya kayıtlı 2 firma yer aldı.

Sakaryalı 33 firma içerisinde 12 firma ise bir önceki listeye kıyasla sıralamasını yükseltti.

Listeyi değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik ederek, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde daha fazla Sakaryalı firma göreceklerine inandıklarını kaydetti.

- Futbol tesisi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde kullanım ömrünü dolduran 13 bin 660 metrekare sentetik çim zemini yenileyecek.

Gençlerin sporu yaşam tarzı haline getirmelerini hedeflediklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kullanılacak sentetik zeminin FIFA standartlarında olacağını bildirdi. - "Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliğine kayıtlar başladı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ailelerin hem doğayla buluşmasını hem de spor yapma alışkanlığını teşvik edilmesi amacıyla “Aileler Bisikletle Buluşuyor” etkinliği düzenliyor. Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla aileleri bir araya getirecek etkinlik, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30’da Aziz Duran Parkı’nda gerçekleşecek. Programa katılan her aile üyesine bisiklet yeleği hediye edilirken, çocuklar için de güvenlik ve spor bilincini artırmaya yönelik hediyeler verilecek. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe, her aileden en fazla 4 kişi, en az ise 2 kişi ile katılım sağlayabilecek. Çocuğu küçük yaşta olan aileler ise çocuk koltuğu talep edebilecek.

Etkinliğe kayıtlar, www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak. Vatandaşlar, ayrıca 44 44 054 numaralı telefondan etkinlik hakkında da bilgi alabilecek. - Adapazarı’na 1,9 milyar liralık yatırım mesajı Adapazarı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlığında 15 maddelik gündemle düzenlendi. Çeşitli maddelerin alındığı toplantıda konuşan Işıksu, Adapazarı’na kazandırılacak yeni yatırımların kültür, spor, çevre düzenlemesi ve envanter alımı gibi farklı kalemlerde gerçekleştirileceğini belirtti. Işıksu, bakanlar ve ilgili kurumlarla görüşmeler neticesinde belediye envanterine yeni iş makineleri ve araçlar, yol yapımında kullanılan petrol türevi bitüm desteği, Kadın Konukevi ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) inşaat maliyetinin bir kısmı ve belediye bünyesindeki çeşitli kurumlara ödenek desteği sağlanacağını açıkladı. Tüm çalışmaların ayrıntılarının kamuoyuyla da paylaşılacağını belirten Işıksu, “Bakanlarımızla kurduğumuz güçlü temaslar neticesinde Adapazarı’mıza yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla yeni ve kalıcı eserler kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı’mıza şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.