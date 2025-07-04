Sakarya'da sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği öğrenilen G.K'nin (59) ikametgahında yapılan aramada, 60 litre kaçak-sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.