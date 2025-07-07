Sakarya'da 6 ayda uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1050 operasyon düzenlendi

Sakarya'da yılın 6 aylık döneminde uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi kapsamında düzenlenen 1050 operasyonda yakalanan 1220 şüpheliden 141'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yapılan aramalarda, 10 bin 941 gram esrar, 4 bin 198 kök haşhaş, 26 bin 298 gram sentetik uyuşturucu ve 10 kök bitkisi, 626 gram sentetik uyuşturucu, 1239 sentetik hap, 1224 kök kenevir, 231 gram kenevir tohumu, 239 gram kokain, 24 hassas terazi, 241 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 152 bin 115 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 514 bin 855 makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 112 kilogram tütün, 47 kilogram nargile tütünü, 1463 sahte parfüm, 528 sikke, 23 obje, 26 muhtelif kazı malzemesi, 517 litre alkollü içki, 1401 gümrük kaçağı sigara, 143 elektronik sigara, 10 el yapımı patlayıcı, 5 bin 500 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, mini ekskavatör, 5 şasi numarası kazınmış motosiklet, 1164 replika forma, 2 jeneratör, 2 dedektör, sahte kimlik ve sürücü belgeleri, 6 sahte plaka, yeraltı görüntüleme cihazı, kopya düzeneği gibi malzemelere de el konuldu.

Yılın ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 1220 şüpheliden 141'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.