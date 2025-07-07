Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanık savunmaları sürüyor

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanık savunmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

        Duruşmaya katılanlar, 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

        Verilen aranın ardından duruşma, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in çapraz sorgusuyla sürdü.

        Demir, tutuklu sanık Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in avukatının, yönetim kurulu kararı olmaksızın müvekkilinin otelde tadilat ve yenilik yapma yetkisinin olup olmadığı sorusuna, "Bu işleri tek başına yapabileceğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

        Tutuklu sanık otelin sahibi Halit Ergül'ün avukatının "Sanıklar Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun şirketin işleyişinde bir görevi var mıdır?" sorusunu Demir, "Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, bana bir emirde bulunmaz. Benim sorumluluk alanımda görevleri yoktu ama başka alanlarda varsa bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

        Demir, tutuklu sanık muhasebe personeli Cemal Özer'in avukatının, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'e geldiğinde denetime katıldınız mı?" sorusu üzerine, "Bakanlık müfettişleri Gazelle Otel'de kaldı. Müfettişlerin Kartalkaya'ya çıkmasına iştirak ettim. İşlemlerinin bitmesini bekledim." dedi.

        Tutuklu sanık otel müdürü Zeki Yılmaz'ın avukatının, müvekkilinin görevi ile tamirat ve tadilatla ilgili yetkisinin olup olmadığı sorusuna Demir, "Zeki Yılmaz Gazelle Otel'de gece müdürü, Grand Kartal'da ön büro ve satışlardan sorumluydu. Yetkisi olduğunu düşünmüyorum ama eksiklikleri üst yönetime bildirir." şeklinde yanıtladı.

        Sanık Ahmet Demir'in çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra bazı müşteki müdafileri ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Ankara, Bolu, Zonguldak, Antalya, Hatay, İzmir, Bartın ve Sakarya baroları, Ankara Diş Hekimleri Odası, Türk Tabipleri Birliği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, duruşmaya katılma talebinde bulundu.

        Mahkeme heyetinin katılma taleplerini görüşmek için duruşmaya ara verdiği sırada bazı müştekiler, sanık ve avukatlarına tepki gösterdi.

        Ara karar kuran heyet, vefat edenlerin yasal mirasçılarının davaya katılma taleplerinin kabulüne, taraf sıfatı taşımadıklarından diğer istemlerin reddine karar verdi.

        FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı tutuksuz sanık Aleyna Beşinci ise savunmasında turizm denetçisi olarak görev yaptığını söyledi.

        Beşinci, "otelin sürdürülebilir turizm yetkilisi" ile otelde denetim yaptığını belirterek, "Bilirkişi raporunda yangın kontrol panelinin olduğunu söylediğime dair atıfta bulunulmuş ama benim raporumda böyle bir şey yok. Belgelerin doğruluğunu ve gerçekliğini araştıramıyorum. Sözleşme gereği otel bana doğru beyan vermek zorunda. Yangın tedbirlerine ilişkin denetim yapmıyorum. Sürdürülebilir turizmle alakalı denetim yapıyorum. Yaptığım denetimler belgeler üzerinden sonuçlanıyor. Söz konusu belgelerin fiziki şartlara uyumlu olup olmadığını denetlemiyoruz. 2023 ve 2024'te iki defa denetime gittim. Her iki denetim de 14 maddeye ilişkindi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu konuda sorumluluğumun olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu da yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Ağaoğlu, binanın fiziki yapısı ve yangınla ilgili denetim yetkilerinin bulunmadığını söyleyerek, Turizm Geliştirme Ajansının belirlediği kriterler üzerine yetki aldıklarını ve 14 kriter çerçevesinde denetim gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Suçlamaları kabul etmeyen Ağaoğlu, yeniden bilirkişi raporu alınmasını ve beraatini talep etti.

        Sanıkların avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile siyasi parti temsilcilerinin de izlediği duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 6 ayda uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1050 opera...
        Sakarya'da 6 ayda uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1050 opera...
        Serdivan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Serdivan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'ya Çinli gelin
        Sakarya'ya Çinli gelin
        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat
        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat
        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın
        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın
        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...
        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...