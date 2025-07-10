Sakarya ve Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tüm plajlarda denize girmenin geçici olarak yasaklandığı aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, plajlarda çekilen kırmızı bayraklara ve cankurtaran görevlilerimizin uyarılarına dikkat etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede dalgalı deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da elverişsiz hava şartları sebebiyle denizlere girişler kaymakamlıklarca yasaklandı.

Sakarya ve Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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