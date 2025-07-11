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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan "15 Temmuz" anma programına davet

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:45
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan "15 Temmuz" anma programına davet
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmaya davet etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde yaşananları hatırlattı.

        O gece Sakarya ve Türkiye'nin dört bir yanında yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Alemdar, hain bir girişimin, cesaret ve kararlılıkla bertaraf edildiğini belirtti.

        Tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen meydanlara inen vatandaşların, canları pahasına özgürlüklerine ve vatanlarına sahip çıktığını anlatan Alemdar, "15 Temmuz gecesi, milletimizin birlik ve beraberlikle nice büyük destanlar yazabileceğinin en güçlü göstergesi olmuştur. Kardeşliğimizi güçlendirmek ve bu ruhu yaşatmak için tüm Sakarya'yı Demokrasi Meydanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anma programı, 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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