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        Sakarya'dan "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı bayraklarla destek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Sakarya sokaklarında destek buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:47
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        Sakarya'dan "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı bayraklarla destek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Sakarya sokaklarında destek buldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı üzerine, Sakarya sokakları Türk bayrağıyla donatıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine cadde ve sokakları ay yıldızlı bayraklarla donattı.

        Tarihi Uzunçarşı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi başta olmak üzere merkezi noktalara Türk Bayrağı asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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