Sakarya'nın ilk metrobüs hattının seferleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatan ikinci şehir Sakarya'da metrobüs hattının ilk seferi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın metrobüs hattının 15 günlük test sürecini tamamlamasıyla bugün itibariyle resmi seferlerine başladı.

Camili Valilik Kavşağı-Gar Meydanı arasında 16,5 kilometrelik hatta çalışacak metrobüsler ilk seferini 07.30'da son seferini ise 19.15'te yapacak.

10 farklı istasyonda duracak metrobüsler, seferlerini 25 dakikada tamamlayacak, hattaki iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından sefer sıklığı artırılacak. Ayrıca seferler, vatandaşın yeni sisteme uyum sağlaması için eylül ayına kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar metrobüs sefer saatlerine SAKUS üzerinden ulaşabilecekler.

Yaklaşık 6 ayda 350 kişinin özverili çalışmasıyla tamamlan metrobüs, ilk test sürüşü 29 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve protokolün katılımıyla gerçekleştirmişti.

Seferlerin güzergahı, Camili (Valilik), Karaman (Evrenköy), Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi, Orta Garaj ve Gar Meydanı olarak belirlendi.