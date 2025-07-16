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        Sapanca Gölü'nün su alma hatları temizleniyor

        Sapanca Gölü'nün dibindeki ana su alma hatlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:54
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        Sapanca Gölü'nün su alma hatları temizleniyor
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        Sapanca Gölü'nün dibindeki ana su alma hatlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), hava sıcaklıklarının artmasıyla su kalitesini korumaya yönelik çalışmaları kapsamında dalgıçlar, gölün 25 metre derinliğinde yer alan toplam 2 bin 500 metrelik iki ana su alma hattını, doğal yollarla oluşan bitkilerden temizliyor.

        Su kalitesinin korunması için yürütülen çalışmada görev yapan profesyonel dalgıç ekibi ise gölün su kalitesi ve geleceği için su tasarrufu çağrısında bulundu.

        Gölde, 45 gün sürmesi planlanan temizlik süreci sonunda hattın iletim kapasitesi artacak. İşlemler tamamlandığında ise Sapanca Gölü'nün içme su kalitesinin sürdürebilirliği güvence altına alınacak.

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