Sakarya'da 30 uluslararası öğrenci, Yunus Emre Enstitüsünün yaz okullarında Türkçe öğreniyor

Sakarya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına çeşitli ülkelerden katılan 30 öğrenci, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) düzenlenen eğitimlere farklı ülkelerden 30 öğrenci katılıyor.

SAÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Göktaş, kurslara Arnavutluk'tan Macaristan'a, Meksika'dan Fas'a 14 ülkeden öğrencilerin geldiğini belirtti.

Öğrencilerin farklı ülkelerden olmasına gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Amacımız, kültür kompozisyonu oluşturmak. Öğrencilerimizin çoğu aslında geldikleri ülkelerdeki merkezlerde Türkçeyi yakından tanımış, yakalamış olarak geliyorlar. Burada Türk kültürü ve misafirperverliğini çok daha yakından tanıma fırsatları buluyorlar. Türkçe öğretmenin yanında şehrimizin güzelliklerini yakından göstermek adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki yakından tanıyabilecekleri çeşitli doğa gezileri ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Göktaş, SAÜ ile Yunus Emre Enstitüsünün uzun yıllardır işbirliği içinde olduğunu, her programın bir öncekinden daha iyi geçtiğini ve bu dönemde kurslara katılan öğrencilerin birçoğunun önceki dönemlerde gelenlerin memnuniyetiyle Sakarya'yı tercih ettiklerini anlattı.

- "En güzel günlerimi burada geçiriyorum"

Fas'tan kursa katılan Assia Bahassi, geçen sene İstanbul'a geldiğini ve ülkeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Düşündüm ki belki bir gün burada yaşayacağım ve okuyacağım. Rabat'ta Yunus Emre Enstitüsüne kayıt oldum, bir yıl okudum, daha sonra yaz okuluyla buraya geldim. İnsanlar çok nazik." dedi.

Derslerde herkesin kendi ülkesinin şarkılarından, etkinliklerinden ve kültüründen ilgiyle bahsettiğini dile getiren Bahassi, Taraklı, Kocaali ve İzmit'in tarihi camilerini, müzelerini ziyaret ettiklerini, kısa zamanda çok fazla etkinliğe katıldıklarını ve en güzel günlerini geçirdiğini dile getirdi.

Umman'dan gelen Zehra Ali Alkhatri, çocukluğundan beri dizilerden Türkçe öğrenmeye meraklı olduğunu belirterek, "Arapça diline çok yakın. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Her yer çok güzel, yemyeşil ve sakin şehir. Türk insanları çok nazik ve tatlılar. Çok yemekler denedim, lezzetliler, mesela lahmacun ve börek... Dersler eğlenceli geçiyor, farklı ülkeden farklı insanlar tanımak hoşuma gitti." şeklinde konuştu.