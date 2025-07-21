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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Sakarya'daki orman yangınına ilişkin konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'da çıkan orman yangınına ilişkin, "Şu anda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altına alındı denebilir ancak iki noktada yeniden parlamalarla oluşan alevlerle tekrar mücadeleye giriştik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:13
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Sakarya'daki orman yangınına ilişkin konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Sakarya'da çıkan orman yangınına ilişkin, "Şu anda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altına alındı denebilir ancak iki noktada yeniden parlamalarla oluşan alevlerle tekrar mücadeleye giriştik." dedi.

        Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası boşaltılan Taşoluk Mahallesi'ne gelen Polat, bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Yangın Yönetim Aracı'nın bulunduğu alanda gazetecilere açıklama yapan Polat, dün saat 17.10 sularında Bozören Mahallesi yakınında ormanlık alan dışında başlayarak ormana sirayet eden alevleri söndürmek için ilk müdahale aracının 15 dakika içerisinde mahalleye ulaştığını belirtti.

        Polat, alevlerin rüzgarın etkisiyle önündeki tepeyi aşması üzerine mahallenin tahliye edildiğini anımsatarak, orman teşkilatının fedakar mensuplarının uykusuz şekilde sabaha kadar hava ve kara araçlarıyla cansiperane mücadele ettiğini dile getirdi.

        Bölgeye sevk edilen hava araçlarının sabah saatlerinde hakim olan duman nedeniyle ilk etapta havalanamadığını aktaran Polat, "Dumanın dağılmasıyla bütün unsurlarımız çalışır vaziyete geldi. Şu anda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz. Yangın kısmen kontrol altına alındı denebilir ancak iki noktada yeniden parlamalarla oluşan alevlerle tekrar mücadeleye giriştik." ifadelerini kullandı.

        Polat, Taşoluk Mahallesi'nde az sayıda yanan evin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Hektar olarak, başlangıçta 1500 hektar civarında olduğunu tahmin ediyoruz ancak önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonucu netleşecek." diye konuştu.

        Taşoluk'a giden yolun bulunduğu alandaki sarp araziye karadan ulaşmanın zorluğu nedeniyle alevlerle mücadelenin güçleştiğine değinen Polat, yangın alanının güneybatısındaki bölgenin de ekipleri zorladığını kaydetti.

        Polat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Ankara'daki Yangın Harekat Merkezi'nde İHA'lardan gelen görüntüler eşliğinde yangını dün geceden bu yana takip ettiğini aktararak, "Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde söndürmeyi tamamlayarak kontrol vereceğimizi düşünüyoruz." dedi.

        İklim değişikliğiyle artık Batı Karadeniz'in güneyi olan bu bölgede çok fazla yangın çıkmaya başladığına işaret eden Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Burası yangına hassas olan bir yer değildi. Yöre halkı da bunu söylüyor. Son 6 aylık kuraklık haritasında en koyu olarak gösterilen yerlerden biri Göynük ve civarı. Bu da kendini yangınlarla gösteriyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, hem bu bölge özelinde hem de Türkiye çapında açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateş değil, kıvılcım oluşturabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde dahi bulunmayalım. Önümüzdeki hafta çok kritik. Türkiye'nin ormanları yanmasın, yeşil vatanımızı koruyalım diyorum."

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