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        Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:38
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        Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramalarında, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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