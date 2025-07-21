Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramalarında, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

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