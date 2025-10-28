Sakarya'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen minibüsü takibe aldı.
Ekipler, sürücü S.A'yı, Anadolu Otoyolu yan yolu Pekşenler mevkisinde 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni araca bindirirken suçüstü yakaladı.
Araç sürücüsü S.A. (44) ile hareket ettiği saptanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Yakalanan 9 düzensiz göçmenin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
