Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üstlerinde ve 1 evde yapılan aramalarda, 85 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, imalatta kullanılan bitki, hassas terazi, alüminyum folyo, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 590 lira ile 50 avro ele geçirildi.

