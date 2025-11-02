Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        

        Giriş: 02.11.2025 - 22:21 Güncelleme: 02.11.2025 - 22:21
        
        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Karasu-Kaynarca yolu üzerinde seyir halinde olan H.T. idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil, E.T. idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü E.T. ile A.T, M.T, M.N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

