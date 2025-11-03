Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da traktörden düşen sürücü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörden indiği esnada aracın kayması sonucu düşen sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da traktörden düşen sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörden indiği esnada aracın kayması sonucu düşen sürücü yaralandı.

        Harkköy Mahallesi'nde A.E (63), kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutup araçtan inmeye çalıştı. Bu esnada aracın hareket etmesiyle düşen A.E'nin yüzüne traktörün arkasında bulunan demir pulluklar (toprağı sürmek için kullanılan alet) çarptı.

        Yüzünden yaralanan A.E, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi
        Tren istasyonundaki sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı
        Tren istasyonundaki sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı
        Sakarya'da "6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali" düzenlendi
        Sakarya'da "6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali" düzenlendi
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı