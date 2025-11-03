Sakarya'da traktörden düşen sürücü yaralandı

Yüzünden yaralanan A.E, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harkköy Mahallesi'nde A.E (63), kullandığı traktörün el frenini çekmeyi unutup araçtan inmeye çalıştı. Bu esnada aracın hareket etmesiyle düşen A.E'nin yüzüne traktörün arkasında bulunan demir pulluklar (toprağı sürmek için kullanılan alet) çarptı.

