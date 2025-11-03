Sakarya'da kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akçay Mahallesi'nde ikamet eden E.E (52) ile ağabeyi Yadikar E. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, ağabeyinin başına sopayla vurdu.

