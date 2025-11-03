Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:11
        Sakarya'da kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi öldü
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi hayatını kaybetti.

        Akçay Mahallesi'nde ikamet eden E.E (52) ile ağabeyi Yadikar E. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, ağabeyinin başına sopayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadikar E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli E.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

