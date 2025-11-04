Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da evinde 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:55
        Sakarya'da evinde 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Söğütlü ilçesinde operasyon düzenledi.

        E.D'nin (37) üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 28 gram esrar ile kurutulmaya bırakılmış 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        E.D'nin sorgusunda uyuşturucuyu Y.S'den (50) aldığını beyan etmesi üzerine gözaltına alınan Y.S'nin ise uyuşturucuyu H.D'den (54) temin ettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan H.D'nin evindeki aramada da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklandı, E.D. ve Y.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

