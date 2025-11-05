Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta artış kaydettiklerini, ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 ülkeye ihracatın artırıldığını bildirdi.

        Giriş: 05.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:53
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi:
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatta artış kaydettiklerini, ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 ülkeye ihracatın artırıldığını bildirdi.

        Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 2025 ekim döneminde önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7'lik, eylül ayına kıyasla ise yüzde 14'lük artışla 699 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

        Kentin 10 aylık kümülatif ihracatının 4,8 milyar dolara yaklaştığını aktaran Altuğ, "Ekim ayında Sakarya'mızın ihracatında ilk 5 sırayı sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, çelik ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri oluşturdu. 15 sektörde ihracatımızı geçtiğimiz yıla kıyasla artırma başarısı gösterdik. Özellikle mücevher, tütün, deri ve deri mamulleri ile süs bitkileri ve mamullerinde yüksek oranda sıçrayışlar dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdik"

        Altuğ, Sakarya iş dünyasının ekim ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 114 noktasına ihracat gerçekleştirdiğini, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Polonya, Fransa, Almanya, İspanya ve Romanya olduğunu aktardı.

        Sakarya'nın 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çeken Altuğ, "Özellikle geçen yılın aynı dönemini baz aldığımızda Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan ülkelere ihracatımızı kayda değer şekilde artırdık. Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 ülkeye ihracatımızı artırdık. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı dış ticaret verilerine baktığımızda ise ilimizin eylül ayında ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 154 olarak gerçekleşti ve ilk 9 ayda da 1 milyar 149 milyon dolarlık fazla dış ticaret fazlası verdik. Ekim ayı ihracatta rekorları yenilediğimiz bir ay oldu." ifadelerini kullandı.

        Altuğ, ortaya çıkan tabloda, ihracatçının zorlu koşullarda rekabet ettiği de düşünüldüğünde artışların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yıl içindeki dalgalanmalar olsa da her şeye rağmen son çeyreğe ciddi bir yükselişle girdik. İhracatçımız ciddi fedakarlıklarla gemisini yürütmeye çalışıyor. Sektörlerimiz daralma senaryosuna kendini hazırlasa da yeni yatırımlarını da askıya almadan hayata geçirmenin derdindeler. Yıllık ve daha uzun sipariş anlaşmalarını da hem döviz hem de enflasyon sebebiyle daha karamsar şekilde sürdürüyorlar. İhracatımızın büyümede aktif rol oynaması gerekiyor ve bunun için de ihracatçımızın rekabet dezavantajını ortadan kaldıracak desteklerin devreye alınması gerekiyor."

