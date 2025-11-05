Habertürk
        Sakarya'da ağaçtaki olta misinasına takılan peçeli baykuş kurtarıldı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde nehir kenarındaki ağaçta asılı olta misinasına takılan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

        Giriş: 05.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:06
        Arifiye Belediyesince hizmete alınan Gölya Tabiat Parkı'nda, Sakarya Nehri kenarında bir ağacın dalında kalan olta misinasına takılarak mahsur kalan baykuşu görenler, durumu tabiat parkı yetkililerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, misinayı keserek kuşu kurtardı. Uzun süre baş aşağı asılı kalan ve kanadından yaralanan baykuş, tabiat parkı bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

        Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk, AA muhabirine, vatandaşlardan ihbar gelmesi üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ve kurtardıkları peçeli baykuşun tedavisine başlandığını anlattı.

        Kanatlıyı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar kontrolünde doğaya salacaklarını belirten Safitürk, "Amatör balıkçılar balık tutuyor fakat oltaların kopan misinalarını olduğu yerde bırakıyorlar. Bu da hayvanlara zarar verebiliyor. Bunu yapmamalarını istiyoruz. Kopan misina ve benzeri malzemeleri toplayıp muhafazalı yere koyabilirler. Balıkçıların daha dikkatli balık tutmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

        Safitürk, zaman zaman bu tür olayların yaşandığını, bölgedeki ördek, kuş, kedi ve köpeklerin zarar görebildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

