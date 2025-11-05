Sakarya'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Fatih mevkisinde R.Ş. idaresindeki 43 ACV 421 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu bariyerlere çarptıktan sonra yan yola devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki K.K.Y. yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaptıkları kontrolde K.K.Y'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
