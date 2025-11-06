Sakarya'da "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" paneli düzenlendi

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" konulu panel düzenlendi.

Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasında, denetimli serbestliğin 2005'te hukuk sistemine girdiğini ve kuruluşundan bu yana çeşitli faaliyetleri geliştirdiğini söyledi.

Demirbacak, eksik yönleri tamamlamaya çalışarak ve güçlü yönleri daha da güçlendirerek çağdaş ve insan odaklı infaz sistemi oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, 149 müdürlük olarak hizmet verdiklerini, Sakarya'da 65 personel ve çok önemsedikleri 53 gönüllüyle çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Soruşturma, kovuşturma ve sonrasında adli süreçlerin hemen hemen tamamında denetimli serbestliğin faaliyet yaptığını, hapis cezasına alternatif cezaların yüzde 95'inin kurum aracılığıyla infaz edildiğini kaydetti.

- "Paydaş kurumlarla yürütülmesi sistemi güçlendiriyor"

Kararların hakim ve savcı tarafından gönderildiğini, kendilerinin de infazla yükümlü oldukları dile getiren Demirbacak, "Tabii bunları yaparken insanların toplumla adaptasyonlarını, yeniden topluma entegrasyonlarını ve suçun tekrarının önlenmesine yönelik ikinci fonksiyonumuz var. Bizim rahatsız olduğumuz husus denetimli serbestliğin afla özdeşleştirilmesi, imza atıp gidilen kurummuş gibi düşünülmesidir." dedi.