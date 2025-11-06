Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" paneli düzenlendi

        Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle "Denetimli Serbestliğin İşlevselliği" konulu panel düzenlendi.

        Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmasında, denetimli serbestliğin 2005'te hukuk sistemine girdiğini ve kuruluşundan bu yana çeşitli faaliyetleri geliştirdiğini söyledi.

        Demirbacak, eksik yönleri tamamlamaya çalışarak ve güçlü yönleri daha da güçlendirerek çağdaş ve insan odaklı infaz sistemi oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, 149 müdürlük olarak hizmet verdiklerini, Sakarya'da 65 personel ve çok önemsedikleri 53 gönüllüyle çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

        Soruşturma, kovuşturma ve sonrasında adli süreçlerin hemen hemen tamamında denetimli serbestliğin faaliyet yaptığını, hapis cezasına alternatif cezaların yüzde 95'inin kurum aracılığıyla infaz edildiğini kaydetti.

        - "Paydaş kurumlarla yürütülmesi sistemi güçlendiriyor"

        Kararların hakim ve savcı tarafından gönderildiğini, kendilerinin de infazla yükümlü oldukları dile getiren Demirbacak, "Tabii bunları yaparken insanların toplumla adaptasyonlarını, yeniden topluma entegrasyonlarını ve suçun tekrarının önlenmesine yönelik ikinci fonksiyonumuz var. Bizim rahatsız olduğumuz husus denetimli serbestliğin afla özdeşleştirilmesi, imza atıp gidilen kurummuş gibi düşünülmesidir." dedi.

        Demirbacak, infaz sisteminin bütün olduğunu, süreçleri paydaş kurumlarla yürüttüklerini ve bu nedenle sistemin güçlendiğini vurguladı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da emeği geçen herkese ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

        Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Genç'in üstlendiği panelde, Prof. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı "Denetimli Serbestlik ve Sağlık Hizmetlerinin Bütüncül Yaklaşımı AMETAM Modeli", Prof. Dr. Hasan Meydan, "Manevi Rehberlik Perspektifinden Denetimli Serbestlik Çalışmaları", Doç. Dr. Mehmet Saydam "Ceza ve Ceza Muhakemesi Bağlamında Denetimli Serbestlik Uygulamaları" ve Doç. Dr. Eda Ermağan "Çocukluk Çağı Travmaları ve Suç Eğilimi" başlıkları konuları ele aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 'Anadolu Mirası' operasyonu; 589 parça tarihi eser ele geçirildi
        Sakarya'da 'Anadolu Mirası' operasyonu; 589 parça tarihi eser ele geçirildi
        Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
        Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
        Sapanca Gölü'nün çevresine 6 kilometrelik yeni yaşam alanı yapılacak
        Sapanca Gölü'nün çevresine 6 kilometrelik yeni yaşam alanı yapılacak
        Takiple durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Takiple durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Sakarya'da yoldan çıkan otomobil, 3 metre yükseklikten sokağa devrildi
        Sakarya'da yoldan çıkan otomobil, 3 metre yükseklikten sokağa devrildi
        Sakarya'da siren sistemi test edilecek
        Sakarya'da siren sistemi test edilecek