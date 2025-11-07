Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:39
        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkisinde M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sevim K. (56) ve H.K. (27) yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

