Sakarya'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sevim K. (56) ve H.K. (27) yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

