        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:55
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı
        Sakarya'da düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adapazarı, Karasu ve Serdivan ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda S.B, D.F. ve M.Ş.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 bin 420'si dolu olmak üzere 267 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1873 kesilmiş TAPDK bandrolü, 931 paket 100'er gramlık tütün mamulü, 40 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör, 200 ısıtmalı sigara, 17,5 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

