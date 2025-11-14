Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:51
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından 39 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

        Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından 39 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

        Şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

        Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

        Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'ın ettiği duanın ardından şehidin cenazesi, kara yoluyla Sakarya'ya gönderildi.

        Şehit Karakuş için Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        İl Müftüsü Aşık tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Karakuş'un naaşı Sakarya Şehitliği'nde defnedildi.

        Cenaze törenine, Karakuş'un eşi Sinem, annesi Gülfidan, babası Mürsel ile çocukları Eymen ve Çınar Karakuş ile yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, CHP Sakarya milletvekilleri Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

