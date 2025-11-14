Türkiye şehitlerini uğurluyor

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından 39 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.