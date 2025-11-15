Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya öldü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Otoyolun Akyazı mevkisi Ankara istikametine F.Y. (33) idaresindeki 41 YF 629 plakalı otomobil, yoldaki yaya E.K’ye (46) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü F.Y. ise ekiplerce karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.