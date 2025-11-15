Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:46
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya öldü
        Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Otoyolun Akyazı mevkisi Ankara istikametine F.Y. (33) idaresindeki 41 YF 629 plakalı otomobil, yoldaki yaya E.K’ye (46) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü F.Y. ise ekiplerce karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

