Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, lazer tabanlı uydu parazit sistemi geliştirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), keşif ve istihbarat uydularını geçici süre etkisiz hale getirebilecek "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" geliştirdi.

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünce yürütülen proje kapsamında savunma amaçlı olarak geliştirilen sistem, alçak dünya yörüngesindeki keşif ve istihbarat uydularının kamera ve lenslerinin yaklaşık 10 saat boyunca ışık toplamasını engelleyip etkisiz hale getirebiliyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversite olarak öğrencileri proje tabanlı yaklaşımla yetiştirmeyi ve öğrenci merkezli eğitim modelini etkin şekilde uygulamayı önemsediklerini dile getirdi.

Üniversitenin tüm bölümlerde uygulanan +1 Uygulamalı Eğitim Modeli sayesinde öğrencilerin bir dönem boyunca tam zamanlı iş yerlerinde görev alıp iş dünyasıyla ortak projeler gerçekleştirdiğini aktaran Sarıbıyık, "Lazer tabanlı uydu karşı tedbir sistemi de bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerimiz, yapay zeka destekli sistem geliştirerek dünya çevresindeki uyduları tespit edebilen ve geçici körlük oluşturmayı hedefleyen yenilikçi teknoloji ortaya koymuştur." diye konuştu.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Telçeken de sistemin, keşif ve istihbarat uydularının görüntü almasını engellemeye yönelik savunma amaçlı tasarlandığını anlattı. Projede, fiber diyot birleştirme yöntemiyle 500 kilovat seviyesinde optik çıkış gücüne ulaşmayı hedefleyen lazer altyapısı ile yörünge tahmin doğruluğunun 0,6 metre hata payına kadar düşürülmesinin hedeflendiğine değinen Telçeken, şöyle devam etti: "Bu başarı, ülkemizin yerli mühendislik ve araştırma yetkinliğinin güçlü bir göstergesidir. Geliştirilen ilk prototip, 500 kilometre irtifadaki uyduların geçiş süresi boyunca lazer ışınını hedef uydunun optik sistemine odaklayarak geçici körlük oluşturmayı başarmaktadır. Nihai hedef ise 1000 kilometre menzil içindeki uyduların doğru şekilde tespit edilmesi ve etkisizleştirilmesidir. Projenin ticarileştirilmesine yönelik olarak ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmalarıyla işbirliği çalışmaları sürmektedir. Üretim sürecinin tamamlanmasıyla sistemin savunma sanayimize önemli güç katması ve envantere dahil edilmesi öngörülmektedir."

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Talha Tosun, yaklaşık 3,5 yıldır lazer sistemleri üzerine çalışmalar yürüttüğünü, geliştirilen proje sayesinde uyduların yaklaşık 10 saat boyunca görüntü almasının engellenebileceğini, böylece kritik bölgelerin ve stratejik alanların korunmasına yönelik önemli avantaj elde edileceğini söyledi. Tosun, projelerinin Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan destek aldığını, çeşitli savunma sanayi firmalarıyla yatırım ve geliştirme görüşmelerinin de sürdüğünü sözlerine ekledi. 4. Sınıf öğrencisi Ercan Özlük, sistemin, istihbarat ve keşif uydularını fiber diyot teknolojisiyle geçici olarak kör etmeyi amaçladığını aktararak, "Bu süreçte en büyük teknik zorluk, lazer ışınının 400–500 kilometre bandına etkin şekilde ulaştırılmasıydı. Atmosferdeki absorpsiyon etkileri üzerinde uzun süre çalıştık ve 2-3 yıllık yoğun çalışmalar sonucunda uygun dalga boyunu seçerek lazer ışınını 400 kilometre ötesine iletebildik. Böylece optik sistemleri ışığa doyurarak geçici körlük oluşturmak mümkün hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.